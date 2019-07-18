البحرية الأمريكية تكشف سبب إجراء عملية بحث في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية الأمريكية أنها تجري عمليات بحث وإنقاذ في بحر العرب.
وأشارت البحرية الأمريكية في بيان لها أوردته قناة" الحرة الأمريكية"اليوم الخميس، إلى أن العملية تأتي بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أمريكي هناك.
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