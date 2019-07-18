اتحاد الروهينجا يرحب بالعقوبات الأمريكية على ميانمار

رحب رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا الدكتور طاهر الأركاني، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش في ميانمار، و3 من المسئولين العسكريين، جراء عمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا.

وقال الأركاني ـ في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الخميس من لندن ـ "إننا

نرحب بالعقوبات الأمريكية لأنها تعمل على إعادة حق مسلمي الروهينجا في ميانمار"، منتقدا في الوقت نفسه الانتهاكات التي يرتكبها الجيش في ميانمار بحق الأقليات في البلاد.



وطالب واشنطن بزيادة الضغط على الجيش في ميانمار، عن طريق منع

تدريبه وتسليحه، ووقف المساعدات عنه حتى يتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأقليات في ميانمار.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق إن الحكومة الأمريكية استهدفت هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة فيما يخص تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسببت دفع نحو 700 ألف شخص من أقلية الروهينجيا المسلمة إلى الفرار من البلاد منذ أغسطس 2017.