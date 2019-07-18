الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام يتجهون صوب الأراضي المقدسة

في ساحات مطار القاهرة الدولي، لا صوت يعلو فوق نداء "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك"، حيث ودع حجاج الفوج الأول من بعثة القرعة ذويهم، متجهين نحو الأراضي السعودية لقضاء فريضة الإسلام وزيارة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أجواء توديع وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني لعام ١٤٤٠ هجرية، الفوج الأول من بعثة حج القرعة في مطار القاهرة.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام على مبنى الرحلات الموسمية استعدادا لإنهاء

إجراءات سفرهم إلى الأراضي المقدسة، مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تذليل كافة إجراءات سفرهم، وتوزيع كتيبات إرشادات السلامة بدءا من وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.وأعرب عدد من الحجاج لمندوب الوكالة عن أملهم في أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يحفظ البلاد من كيد أعدائها.وقال الحاج محمد نجيب (70 عام) من محافظة المنوفية إنه حظي بتوفيق من المولى عز وجل بالحج، بعدما حاول على مدار 14 عاما، مضيفا أنه لاقى معاونة كاملة من موظفي الشئون الإدارية، فيما وجه الحاج نجيب الشكر لقيادات وضباط وموظفي وزارة الداخلية الذين لم يدخروا جهدا منذ تقديمه لأوراق حج القرعة وحتى وصوله للمطار ومغادرته للبلاد، مشيرًا إلى أن أولى دعواته ستكون لمصر طالبا من الله أن يحفظها من كل شر.في السياق ذاته، حرص عدد من أئمة وزارة الأوقاف على إلقاء المحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، إلى جانب توزيع كتيبات وزارة الصحة حول التوعية الطبية خلال فترات تواجدهم بالأراضي المقدسة.