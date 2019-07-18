بالصور.. قنصل لبنان بجدة يبحث التسهيلات وتخفيض التأشيرات للحجاج

اجتمع اليوم القنصل العام اللبناني في جدة بالمملكة العربية السعودية، علي قرانوح برئيس غرفة جدة الجديد الشيخ محمد يوسف ناغي وأعضاء الغرفة لتهنئتهم بمهامهم الجديدة وتم البحث في التسهيلات الواجب العمل عليها لتسهيل مشاركة الجهات اللبنانية في المعارض المنظمة في جدة لا سيما تخفيض كلفة التأشيرات ذات الصلة. بمهامهم الجديدة وتم البحث في التسهيلات الواجب العمل عليها لتسهيل مشاركة الجهات اللبنانية في المعارض المنظمة في جدة لا سيما تخفيض كلفة التأشيرات ذات الصلة. كما عرض قرانوح طاقات القطاع الخاص اللبناني التي من شأنها مواكبة مدينة جدة في تحقيق نهضتها السياحية والترفيهية والاقتصادية في إطار رؤية 2030.

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