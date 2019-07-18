أميركا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة

نددت الولايات المتحدة الأميركية بقوة اليوم الخميس، بمضايقات إيران المستمرة للسفن، وعرقلتها المرور الآمن في مضيق هرمز وحوله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني، إن "الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله".
وأضاف أن على إيران الإفراج فوراً عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها. وتابع أن "على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة".
واختطف "الحرس الثوري" الإيراني ناقلة نفط قبل أيام، وقالت طهران في بادئ الأمر إنها سحبت الناقلة بعد تعطلها، لكن بعد ذلك أقرت باحتجازها.
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