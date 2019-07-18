مقتل 12 شخصاً في هجوم لـ "طالبان" على مقرّ للشرطة الأفغانية

قتل 12 شخصاً على الأقل وجرح عشرات آخرون الخميس، عندما هاجم مسلحون من حركة "طالبان" مقرّاً للشرطة الأفغانية في مدينة قندهار في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وجاء الهجوم بعد عقد سلسلة جلسات في إطار محادثات سلام بين واشنطن و"طالبان"، قال الجانبان إنّها أحرزت تقدّماً، لكنّها لم تؤدّ حتى الآن إلى خفض العنف في النزاع الأفغاني.
وقال بهير أحمدي، المتحدّث باسم حاكم قندهار، لوكالة "فرانس برس"، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً، هم تسعة مدنيين وثلاثة رجال شرطة".
وقالت مصادر محلية إنّ الهجوم الذي وقع بعد ظهر الخميس في ثاني كبرى مدن البلاد، بدأ بسيارة مفخخة وأعقبه اقتحام مسلحين مقرّ الشرطة.
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