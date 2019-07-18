عقوبات أميركية على قادة ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس، إنّ واشنطن ستفرض عقوبات على أربعة عراقيين متهمين بالفساد وارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان في ميليشيات مرتبطة بإيران.

وصرّح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية: "دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب"، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.

تزامناً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد "أربعة أشخاص عراقيين متورطين في قضايا فساد خطيرة أو في انتهاك حقوق الإنسان" بما يشمل "اضطهاد الأقليات".

ويتعلق الأمر بمحافظَين سابقين هما محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، وبمسؤولين ميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قدو. وجرى تجميد كل أصولهم في الولايات المتحدة.

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ويعتبر المشمولين بالعقوبات الأميركية من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد، وغالبيتهم متهمون بتنفيذ أجندات إيرانية.

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الكلداني مسيحي، وتعرّف عنه صفحة على موقع "تويتر" باسمه بأنّه "الأمين العام للحركة المسيحية في العراق (بابليون) وعضو لجنة الرأي في هيئة الحشد الشعبي"، فيما ينتمي قدو إلى أقلية الشبك.