كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لا ندرس فرض عقوبات على تركيا حالياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، السبت، إن الإدارة الأمريكية تريد الانتظار حتى مرور ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، يوم الاثنين المقبل، خشية إثارة المزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن "التمرد".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا، مؤكدا أن الإدارة اختارت واحدة من 3 مجموعات من الإجراءات المطروحة بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها.