كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تندد بتحرش الحرس الثوري الإيراني بالسفن في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونددت الخارجية الأمريكية بتحرش الحرس الثوري الإيراني المستمر بالسفن في مضيق هرمز.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، احتجاز "ناقلة أجنبية" على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي المنهار بين طهران والقوى العالمية.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة التي اختفت قبل أيام تم احتجازها، ووجه اتهامات لطاقمها "بالتهريب".
ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم.