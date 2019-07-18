كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. واشنطن تفرض عقوبات على قادة ميليشيات مرتبطة بإيران في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن بلاده فرضت عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وقال بنس، في مؤتمر صحفي: إن واشنطن لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وأشار إلى أنّ العقوبات الأمريكية شملت أحمد الجبوري، رئيس تحالف المحور، ومحافظ صلاح الدين سابقًا، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، بالإضافة إلى قائدين بميليشيات عراقية- إيرانية هما ريان الكلداني ووعد قدو.

تأتي تصريحات بنس، بعد تأكيد مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستواصل العمل عن قرب مع شركائها وحلفائها للتأكد من أن نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وتكتيكاته الابتزازية لا تؤثر على الأمن البحري والتجارة العالمية". وفقًا لقناة الحرة.

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وأضاف المسؤول الأمريكي: "ندعو إيران إلى وقف هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن السفينة وطاقمها المحتجزين فورًا (...) وندين بشدة المضايقات المتواصلة للسفن التي تقوم بها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وحوله.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أكدت في وقت سابق من اليوم الخميس، العمل بدأب من أجل التوصُّل إلى حل لإتاحة المرور بحرية في الخليج. وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى (في تصريح مقتضب): "سنعمل بكل قوتنا للتوصل إلى حل بشأن تأمين حرية الملاحة في الخليج".

في سياق متصل، أعربت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت عن مخاوف بلادها بشأن تجارتها في مضيق هرمز؛ وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج. ونقلت فضائية «الحرة» عن موردونت قولها: «نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز»، دون تفاصيل إضافية.

وصرح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أمس الأربعاء، بأن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري، فيما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قد قال، إن بلاده أعدت خطةً سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن؛ حيث تنحو واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.