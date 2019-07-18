بلماضي يناشد الجمهور الجزائري بعدم الخروج عن النص بعد نهائي “الكان”

طلب جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر الإعلامي الذي يسبق نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، غدا الجمعة، بين الجزائر والسنغال، من أنصار “الخضر” بعدم الخروج عن النص، بعد نهاية المباراة.

وتأسف بلماضي للأحداث التي أعقبت مواجهة الجزائر ونيجيريا عن نصف النهائي، حيث دخلت بعض الجماهير الجزائرية في مناوشات مع نظيرتها المصرية، مما فرض تدخل الأمن المصري، ليتم اعتقال وترحيل المتسبين في تلك الأحداث إلى الجزائر.

وأشار صاحب 43 عاما، أنه لن يقوم بإجبار المصريين على تشجيعهم في النهائي، لكنه يرحب بذلك إن حدث، مؤكدا أن دعم الجمهور الجزائري كاف لهم.

وعن حظوظه “ثعالب الصحراء” في التتويج باللقب، أوضح بلماضي أن الإحصائيات تدعم السنغال لأنه كان حاضرا في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، ناهيك عن احتلاله المركز الأول في ترتيب المنتخبات القارية.

وقال بلماضي “يمتلكون أفضل دفاع في البطولة، لكن من ناحية الهجوم نحن الأفضل”، وتحدث المدرب الجزائري عن آليو سيسي مدرب السنغال “إنها مفارقة غريبة أن تجد طفلين كانا يلعبان معا بالأمس في شوارع باريس، يبلغان اليوم نهائي كأس أمم إفريقيا”