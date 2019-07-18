“فرانس 24” تُخصص حلقات الموسم العاشر من “ضيف ومسيرة” للفن المغربي

باستكمال عامه التاسع، في خريف 2019 القادم، سيكون برنامج قناة “فرانس 24” الأسبوعي “ضيف ومسيرة”، في بداية موسمه العاشر، على موعد مع شهر تخصص جميع حلقاته للفن المغربي.

وبحسب القناة الفرنسية، فإن الإعلامية عزيزة نايت سي بها، قررت تناول موضوع الفن المغربي الذي “يزخر برصيد ثري من الثقافة المغربية”، عبر استضافة فنانين من عالم التمثيل والرسم والغناء والموسيقى، خلال جولة تجريها مقدمة برنامج “ضيف ومسيرة”، داخل المدن المغربية.

وكانت القناة ذاتها، استضافت في أكتوبر من عام 2017، في باريس، عددا من الشخصيات المغربية، على اختلاف اهتماماتهم، وميادين اشتغالهم، السياسية، والأكاديمية، والفنية، في مجموعة حلقات حصدت نسب كبيرة من المشاهدة، ليكون مطلع الخريف القادم المخصص للمملكة المغربية، هو الثاني من نوعه ضمن مسار برنامج “ضيف ومسيرة”.

يذكر أن الإعلامية المغربية، عزيزة نايت سي بها، المنحدرة من قلعة امكونة، في تنغير، التحقت باستوديهات “فرانس 24” عام 2006، بعد أن تخرجت من معهد العلوم السياسية بباريس، حاملة لماجستير في الصحافة، كما سبق لها أن عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية، داخل المغرب وخارجه، مثل صحيفة “لوماتان” المغربية، وإذاعة “مونت كارلو الدولية”.