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تعرف المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خصومه في الدور الأول للإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام سنة 2019 بالكاميرون.
وقد أوقعت القرعة، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، “أسود الأطلس” في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات موريتانيا، إفريقيا الوسطى، وبوروندي.
وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للنهائيات، التي ستعرف أيضا مشاركة 24 منتخبا.
إليكم مجموعات الإقصائيات:
كانت هذه تفاصيل خبر إقصائيات “كان” 2021.. القرعة تضع “الأسود” في مجموعة “سهلة” إلى جانب منتخب عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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