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وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دعوة رسمية لعبد السلام وادو، اللاعب الدولي المغربي السابق، وواحد من صناع إنجاح إنجاز “أسود الأطلس” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2004، وذلك من أجل حضور المباراة النهائية ل”الكان”، التي ستجمع بين الجزائر والسبنغال، يوم غد الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد وادو، عبر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الجزائري للعبة، وصديقه جمال بلماضي، مدرب “الخضر” من أجل متابعة اللقاء النهائي.
ونشر المدافع السابق للمنتخب الوطني، صورا له رفقة ابنه في الديار المصرية، إلى جانب الأسطورة الإيفوارية، دبدي دروغبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الجزائري والمدرب بلماضي يوجهان دعوة لنجم “الأسود” لحضور نهائي “الكان” -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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