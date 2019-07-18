الاتحاد الجزائري والمدرب بلماضي يوجهان دعوة لنجم “الأسود” لحضور نهائي “الكان” -صور

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دعوة رسمية لعبد السلام وادو، اللاعب الدولي المغربي السابق، وواحد من صناع إنجاح إنجاز “أسود الأطلس” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2004، وذلك من أجل حضور المباراة النهائية ل”الكان”، التي ستجمع بين الجزائر والسبنغال، يوم غد الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد وادو، عبر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الجزائري للعبة، وصديقه جمال بلماضي، مدرب “الخضر” من أجل متابعة اللقاء النهائي.

ونشر المدافع السابق للمنتخب الوطني، صورا له رفقة ابنه في الديار المصرية، إلى جانب الأسطورة الإيفوارية، دبدي دروغبا.

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