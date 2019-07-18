لبولفار يعود من جديد.. ديزي دروس أبرز نجومه

يلتقي جمهور مدينة الدارالبيضاء مع مهرجان “لبولفار” في دورته 19، في الفترة الممتدة بين 13 و22 شتنبر المقبل.
وسيكون الرابور ديزي دروس أحد نجوم الحاضرين في الدورة المقبلة من المهرجان إلى جانب أسماء مغربية أخرى، لم يعلنها بعد، وأخرى أجنبية، منها مغني الراب الهولندي “دوب د.و.د”، ومجموعة كاركاس البريطانية.
ويعود لبولفار في دورة جديدة ليعيش من خلاله الجمهور، الذي يكون أغلبه من الشباب، أجواء استثنائية مع ألوان موسيقية متنوعة، منها الراب، والروك، والميتال.
وتنظم في كل دورة من “لبولفار” مسابقة بين مغني الراب الشباب، وتتيح لهم الفرصة للقاء الجمهور كخطوة بداية في عالم الاحتراف.
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