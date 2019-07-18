عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وبيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس بديوان عام الوزارة في أبوظبي وزير خارجية فنلندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله آل نهيان بزيارة وزير خارجية فنلندا، مؤكداً حرص الإمارات على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه نفع للبلدين والشعبين الصديقين.

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من جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.