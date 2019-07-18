الرئيس الأمريكي: تراجع نفوذ إيران في العراق واليمن بسبب العقوبات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في العراق واليمن تراجع بصورة كبيرة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن تراجع نفوذ طهران يعود إلى العقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن لتعديل سلوك النظام العدواني.



وأضاف ترامب أن النظام الإيراني تسبب في إثارة العديد من المشاكل والأزمات في عدة دول عربية منها اليمن وسوريا.

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وفيما يخص الاتفاق النووي، قال الرئيس الأمريكي إنه اتفاق كارثي وسمح لإيران بتطوير الصواريخ البالستية، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني يعاني من التدهور ووصلت نسبة التضخم إلى 75%.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من قائدي المليشيات التي تدعمها إيران في العراق، بالإضافة إلى محافظين اثنين سابقين، لارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وعمليات فساد.

وتوعد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أذرع إيران في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة المليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تنشر المليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.