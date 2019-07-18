مقتل 12 شخصا في هجوم إرهابي لـ"طالبان" بأفغانستان

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/7/18 09:17 م بتوقيت أبوظبي
هجوم سابق استهدف الشرطة الأفغانية - أرشيفية
قتل 12 شخصاً بينهم 3 شرطيين أفغان وأصيب آخرون، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة لحركة طالبان استهدف مقرّاً للشرطة الأفغانية في مدينة قندهار في جنوب البلاد.
وجاء الهجوم بعد عقد سلسلة جلسات في إطار محادثات سلام بين واشنطن وطالبان قال الجانبان إنّها أحرزت تقدّماً، لكنّها لم تؤدّ حتى الآن إلى خفض العنف في النزاع الأفغاني.
واعترفت طالبان بمسؤوليتها عن الهجوم، وقال قاري يوسف أحمدي المتحدّث باسم الحركة، إنّ الهجوم الذي وقع بعد ظهر الخميس في ثاني كبرى مدن البلاد، بدأ بسيارة مفخخة وأعقبه اقتحام مسلحين مقرّ الشرطة.
وأضاف أنّ "عدداً من عناصر الحكرة المزوّدين بأسلحة ثقيلة وخفيفة اخترقوا المقرّ ونفّذوا عملياتهم داخله".
من جهته، قال بهير أحمدي، المتحدّث باسم حاكم قندهار، لوكالة فرانس برس، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً، هم تسعة مدنيين وثلاثة من رجال الشرطة.
وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.
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