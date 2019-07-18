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أمريكا تدين إرهاب الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الخميس 2019/7/18 08:42 م بتوقيت أبوظبي

سفينة تعبر مضيق هرمز وسط تحرش دورية إيرانية - أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، انتهاكات الحرس الثوري الإيراني المستمرة بحق السفن وعرقلته للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وطالبت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الأجنبية التي احتجزتها في مضيق هرمز إضافة إلى طاقمها.

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وفي وقت سابق الخميس، أقرت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للمرة الأولى باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.

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وزعم الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم يشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح بيان للمليشيا، الخميس، أن عناصر القوة البحرية اعتقلت طاقم الناقلة الأجنبية المكون من 12 شخصا، في حين زعمت أن كمية الوقود المهربة على متنها تجاوزت مليوني لتر، بحسب التلفزيون الإيراني.

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