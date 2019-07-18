القضاء المغربي يحكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل سائحتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القضاء المغربي، الخميس، حكما بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي، كما أصدر أحكاما بحق 21 متهما آخرين تراوحت بين السجن المؤبد و5 سنوات.



ويُحاكم المتهمون منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوبي المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وبث المتهمون تسجيل فيديو غداة الجريمة يوثق ذبح الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذعرا وصدمة في الشارع المغربي والأوساط الأوروبية.



ووافقت المحكمة المغربية في الجلسة الثانية منتصف مايو/أيار على طلب تقدم به محامو الطرف المدني، باعتبار الدولة المغربية طرفا في المحاكمة، على أساس "مسؤوليتها المعنوية"، وحتى تكون "ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا".