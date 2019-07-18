انت الان تتابع الشرطة الألمانية: أحبطنا هجوماً إرهابياً محتملاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"أحبطنا هجوماً إرهابياً محتملاً" هذا ما أكدته الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا

"أحبطنا هجوماً إرهابياً محتملاً"، هذا ما أكدته الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا بعد مداهمات قامت بها بحثاً عن "أشخاص من خلفيات إسلامية يصنفون كخطيرين". عمليات المداهمات أسفرت عن اعتقال ستة أشخاص.

أعلنت شرطة مدينة كولونيا، كبرى مدن ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، أنها أحبطت هجوماً إرهابياً محتملاً. وقال كلاوس-شتفان بيكر، مدير قسم مكافحة الجرائم لدى الشرطة في كولونيا، اليوم الخميس (18 تموز/ يوليو 2019): "كانت لدينا معلومات سرية أنه يمكن أن يقع هجوم وشيك".

وأوضح بيكر أن أحد هؤلاء الأشخاص وهو ألماني - لبناني منحدر من برلين كان معروفاً منذ أعوام كمصدر خطر أمني، وكان قد انتقل مؤخراً إلى بلدة دورين. وأضافت الشرطة أن الرجل (30 عاماً) على صلة وثيقة بجهاديين في برلين، وكان قد أوضح في محادثة علم بها المحققون، أنه يستعد لشن هجوم.

Advertisements

وكانت الشرطة في مدينتي كولونيا ودورين (غرب)، قد نفذت عمليات مداهمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم ضد أشخاص من دوائر إسلامية أعلن أنهم يشكلون خطراً محتملاً على العامة. وقالت الشرطة إن محل التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين المتواجدة بأطراف كولونيا. وجاءت المداهمات بعد بلاغات تلقتها قوات الأمن.

وبحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له، وفق تصريحات لمصادرها نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضافت أنه تم التحفظ على رجلين لاستجوابهما، وسط شبهات بأنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم. في المقابل، ذكرت مصادر أخرى في الشرطة أنه تم احتجاز ستة رجال.