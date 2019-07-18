الان تتابع ترامب: إيران تعاني اقتصاديًا ونسبة التضخم لديها وصلت 75% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 8:54 م, 18 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تعاني الآن اقتصاديًا ونسبة التضخم لديها وصلت 75%.

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