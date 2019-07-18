الان تتابع واشنطن تندد بمضايقة الحرس الثوري المستمرة للسفن وعرقلته المرور الآمن في هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:58 م, 18 يوليو 2019 م التعليقات: 0 نددت واشنطن بمضايقة الحرس الثوري الإيراني المستمرة للسفن وعرقلته المرور الآمن في مضيق هرمز.

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