واشنطن: على إيران الكف عن احتجاز السفن وعرقلة الملاحة

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) وقال المتحدث في رسالة أرسلت بالبريد الالكتروني لرويترز "الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله". جاء ذلك بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط تهرب الوقود في الخليج. وتابع المتحدث قائلاً "على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فوراً".



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