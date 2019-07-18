شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب دولية بتحويل ميانمار إلى العدالة الجنائية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جنيف)
وقالت في بيان لها اليوم (الخميس) أن نحو مليون ونصف المليون لاجئ فروا من ميانمار إلى بنجلاديش والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، محذرة مما يصاحب هذه الموجات من النزوح واللجوء من مشكلات أمنية، بما في ذلك أنشطة الاتجار في البشر والمخدرات.
وطالبت المقررة الأممية المجتمع الدولي بتحويل ملف حقوق الإنسان في ميانمار إلى العدالة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض المتضررين خاصة أقلية مسلمي الروهينجا التي تعرضت لابشع الانتهاكات.
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