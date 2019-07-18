شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: آلاف المشاركين في تأبين شهداء الثورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) وتجمع آلاف الرجال والنساء في الساحة الخضراء، وهي ساحة رئيسية في وسط الخرطوم، مرددين هتافات "مدنية مدنية" وملوحين بأعلام السودان، تلبية لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين" إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية، حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



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