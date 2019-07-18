شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على شخصيات عراقية وقادة مليشيات مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم (الخميس)، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة اثنتين من المليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وصرح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية: «دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر المليشيات المدعومة من إيران الرعب»، دون أن يكشف عن أسماء.

بالمقابل ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

والعراقيون الأربعة هم: وعد قدو ،ونوفل حمادي السلطان، وريان الكلداني، وأحمد عبد الله الجبوري.