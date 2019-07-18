شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: ادعاءات إيران غير مقبولة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بون)
قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم (الخميس) إن بلاده والدول الأخرى التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران، تتوقع من النظام الإيراني احترام التزاماته بموجب الاتفاق، ووصف الإعلانات الصادرة عن طهران مؤخرا بأنها "غير مقبولة".
وقال ماس:"يتوقع كل من بقي طرفاً في هذا الاتفاق من إيران الوفاء بالتزاماتها.. نحاول أن نفعل ذلك... ونتوقع من إيران أن تتمسك بالتزاماتها أيضاً".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف :"ما سمعناه من طهران في الأيام والأسابيع الماضية غير مقبول".
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