شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً بهجوم لطالبان على مقر للشرطة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (قندهار) قتل 12 شخصاً على الأقل وجرح عشرات آخرون اليوم (الخميس)، عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مقرّاً للشرطة الأفغانية في مدينة قندهار في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون. وجاء الهجوم بعد عقد سلسلة جلسات في إطار محادثات سلام بين واشنطن وطالبان، قال الجانبان إنّها أحرزت تقدّماً، لكنّها لم تؤدّ حتى الآن إلى خفض العنف في النزاع الأفغاني. وقال قاري يوسف احمدي المتحدّث باسم حركة طالبان إنّ الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم في ثاني كبرى مدن البلاد، بدأ بسيارة مفخخة وأعقبه اقتحام مسلحين مقرّ الشرطة. وأضاف أنّ «عدداً من عناصر الحركة المزوّدين بأسلحة ثقيلة وخفيفة اخترقوا المقرّ ونفّذوا عملياتهم داخله». من جهته قال بهير أحمدي، المتحدّث باسم حاكم قندهار، لوكالة فرانس برس، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً، هم تسعة مدنيين وثلاثة رجال شرطة.

وجاء الهجوم بعد عقد سلسلة جلسات في إطار محادثات سلام بين واشنطن وطالبان، قال الجانبان إنّها أحرزت تقدّماً، لكنّها لم تؤدّ حتى الآن إلى خفض العنف في النزاع الأفغاني. وقال قاري يوسف احمدي المتحدّث باسم حركة طالبان إنّ الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم في ثاني كبرى مدن البلاد، بدأ بسيارة مفخخة وأعقبه اقتحام مسلحين مقرّ الشرطة. وأضاف أنّ «عدداً من عناصر الحركة المزوّدين بأسلحة ثقيلة وخفيفة اخترقوا المقرّ ونفّذوا عملياتهم داخله». من جهته قال بهير أحمدي، المتحدّث باسم حاكم قندهار، لوكالة فرانس برس، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً، هم تسعة مدنيين وثلاثة رجال شرطة.

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