أوروبا تفشل في الاتفاق على إنقاذ المهاجرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هلسنكي

أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانية أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق على آلية خاصة لتوزيع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ الاتحاد، إلا أنه أشار إلى أن الجهود ستتواصل.

وقادت فرنسا وألمانيا الجهود للتوصل إلى اتفاق موقت بين دول الاتحاد لتوزيع طالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في محادثات غير رسمية شهدتها هلسنكي بحضور وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني.

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إلا أن كاستانية أوضح أن المشاورات التي بدأت الليلة الماضية شهدت تباينا كبيرا جدا في الآراء، حيث رفض بعض الوزراء استقبال المهاجرين وطالب آخرون بالتضامن، فيما أعرب كثيرون عن مخاوفهم من خلق حافز للمزيد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء المزيد من التشاور في هذا الشأن خلال اجتماع مقرر الاثنين المقبل في باريس لوزراء الخارجية والداخلية، مضيفا أن الهدف هو إقناع نحو 15 دولة للمشاركة في الآلية.

وتكافح دول الاتحاد منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مشتركة للتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط.

وفي الماضي كانت إيطاليا تستقبل معظم المهاجرين الوافدين، إلا أن الحكومة الشعبوية في روما بدأت العام الماضي في التراجع، مطالبة الدول الأعضاء الأخرى بقبول حصتها العادلة.