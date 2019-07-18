رشوة قطرية تورط رئيس وزراء باكستان السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقى مكتب المساءلة الوطني الباكستاني القبض أمس على أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بناء على وثائق بتلقي رشاوى في صفقة للطاقة مع قطر.

وأصبح شاهد خاقان عباسي رئيس وزراء باكستان في 2017 عندما عزلت المحكمة العليا الباكستانية شريف بناء على اتهامات بالفساد.

وقال مكتب المساءلة الوطني «إن عباسي اعتقل في مدينة لاهور بشرق البلاد حيث يوجد مقر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي ينتمي إليه شريف».

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وأضاف المكتب أن إجابات عباسي لم ترض المكتب خلال استجواب في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2016 عندما كان وزيرا للطاقة في حكومة شريف.

ووصف متحدث باسم شريف الخطوة بأنها محاولة من جانب الجيش القوي الذي يزعم أنه يسيطر على مكتب المساءلة الوطني المعني بمكافحة الفساد المالي، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب المعارضة.

وجرى إلقاء القبض على شريف ونحو 12 من قادة حزبه منذ تولت الحكومة الموالية للجيش بزعامة رئيس الوزراء عمران خان سدة الحكم العام الماضي.

ويواجه جنرالات باكستان ممن حكموا البلاد تهما بالتلاعب بالساحة السياسية من خلف الكواليس عندما لا يكونون في السلطة بشكل مباشر.

وهناك اتهامات واسعة النطاق بأن الجيش دعم حزب خان في انتخابات 2018 الوطنية لمنع شريف من الحصول على فترة ولاية أخرى.