الابتزاز وسيلة إيران الوحيدة للخروج من المأزق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد أن فقدت كل أوراق اللعبة، وفشلت في إجراء حوار حول برنامجها النووي، لم تجد إيران مناصا سوى الابتزاز وتصعيد عملياتها الإرهابية عبر وكلائها في المنطقة ومن خلال أدواتها المباشرة. وعدت الابتزاز أفضل طريقة للحصول على ما تريد والخروج من المأزق الذي تعيشه الآن، وطالبت بالسماح لها بتصدير 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو المستوى الذي كانت تصدره قبل قرار الولايات المتحدة في مايو 2019 بعدم تجديد الإعفاءات لعملاء النفط الإيرانيين. وطالبت بتعويضات مالية من أجل البقاء في الاتفاقية النووية، وبدأت في الضغط على دول أوروبا والمجتمع الدولي، ولم يعد لدى الاتحاد الأوروبي أي تأثير على العقوبات المالية الأمريكية التي أثبتت فعاليتها في ردع عملاء النفط الإيرانيين، بحسب ستراتفور.

الموقف الرسمي لطهران هو أنها لن تتحدث مع الولايات المتحدة إلا إذا أزالت واشنطن العقوبات ذات الصلة بـالصفقة النووية التي انسحبت منها العام الماضي.

تطوير النووي

طورت كل من إيران وكوريا الشمالية شبكات تخصيب خفية لإنتاج المواد النووية، ويصعب اكتشاف هذه المنشآت وتسهل إعادة تكوينها، لذلك من دون عمليات تفتيش ومراقبة منتظمة، تبقى إمكانية وجود برنامج سري للأسلحة النووية.

وفي هذه الأيام، يعد تخصيب اليورانيوم أكثر دقة، والأداة الأكثر شيوعا هي الطرد المركزي، وهو المكان الذي يتم فيه تغذية غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في عمود يدور بأكثر من 100000 دورة في الدقيقة.

وبينما تدور أجهزة الطرد المركزي تضغط النظائر الأثقل بقوة على جدارها أكثر من نظيرتها الأخف وزنا، كما أن جهاز الطرد المركزي يدفع الغاز إلى الدوران داخل الجهاز، مما يزيد من الفصل، ثم تتم تغذية ناتج جهاز طرد مركزي واحد في جهاز آخر وآخر بترتيب يسمى الشلال.

مصنع سري للغاز

أجهزة الطرد المركزي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من تقنيات التخصيب الأخرى وأصعب في اكتشافها، لا تشغل أجهزة الطرد المركزي نفسها مساحة كبيرة من الأرض، لذا فإن نباتاتها لها بصمة مادية أصغر بكثير من منشآت الانتشار الغازي، كما أنها لا تسحب الكثير من الكهرباء، ولا تترك الكثير من علامات الحرارة.

أشار تقرير رفعت عنه السرية عام 1960 من مقاول في مختبر أوك ريدج الوطني إلى أنه «لن يكون من الصعب للغاية بناء مصنع سري صغير للغاز بالطرد المركزي قادر على إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة كافية لعدد صغير من الأسلحة النووية».

لهذا السبب تركز مناقشات الحد من التسلح إلى حد كبير على أجهزة الطرد المركزي، والسبب في أن صفقة خطة العمل الشاملة المشتركة قطعت شوطا كبيرا لتحديد عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي المسموح بها، وكذلك مدى مراقبتها عن كثب. أجهزة الطرد المركزي هي المتغير الرئيس في المدة التي تستغرق لتخصيب كمية قابلة للاستخدام من اليورانيوم، سواء للوقود أو الأسلحة.

تحتاج الطاقة النووية أطنانا من اليورانيوم ولكن بمستويات منخفضة من التخصيب، وتحتاج عملية التخصيب إلى عدد من الشلالات المتوازية.

محور الصفقة النووية

بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمنع البلدان التي لا تمتلك حاليا أسلحة نووية من تطوير أو نشر تكنولوجيات الأسلحة النووية، لكنها يمكنها متابعة الأنشطة النووية للأغراض السلمية مثل البحث أو الطاقة.

في عام 2003، تبين أن إيران قد انتهكت متطلبات الإبلاغ عن النشاط النووي في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي حفز الجهود الدولية لحمل إيران على تعليق أنشطة التخصيب، وجادلت الولايات المتحدة بأن إيران ليس لها الحق في تخصيب اليورانيوم لأنها اشتعلت فيها انتهاكات لبعض الضمانات التي فرضتها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك بحسب البي بي سي.

كان هدف الدول الست التي وقعت JCPOA مع إيران في 2015 هو الحد مما يسمى بـ»وقت الانهيار»، وهذا يعني كم من الوقت سيستغرق الأمر إيران لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي إذا قررت البلاد فجأة الخروج من كل الاتفاقات الدولية وتكثيف قوة التخصيب.

إعلان إيران زيادة إنتاجها فهذا يعني أنه يمكنها إعادة بناء أو إعادة تثبيت أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها إذا قررت ترك الاتفاق، ويبدو أن ذلك اليوم يقترب، حيث قال متحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة قد ترفع مستوى التخصيب إلى 20% أو تعيد تثبيت أجهزة الطرد المركزي.

هل يمكن صنع قنبلة؟

وجد الباحثون منذ ثلاثينات القرن الماضي أنهم يستطيعون قصف اليورانيوم بالنيوترونات لإنشاء نظائر أثقل وتشكيل عناصر جديدة لم يسبق لها مثيل في الطبيعة، مثل البلوتونيوم.

ماذا يعني تخصيب اليورانيوم

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تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم وخرق الحد الذي حددته الصفقة النووية، حيث قال متحدث باسم الوكالة النووية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تجاوزت مستوى تخصيب اليورانيوم البالغ 3.67% المحدد في الاتفاق النووي لـ2015 الذي أبرمته مع القوى العالمية.

وفرض الاتفاق قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية على البلاد، وكان القيد البالغ 3.67% على نقاء تخصيب اليورانيوم أحد القيود في الصفقة التي تهدف إلى منع إيران من جمع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية في عام إذا اختارت ذلك، بحسب الجارديان.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراشي، الأحد، إن إيران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى 4.5% لمحطة بوشهر للطاقة، على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% أقل بكثير من نسبة 90% التي تعد أسلحة، لكن خرق الاتفاق هو خطوة تهدف إلى «الضغط على أوروبا لإعادة ضبط شروط الاتفاقية النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في العام الماضي»، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

النظير هو مجموعة متنوعة من العناصر ذات التركيب الكيميائي نفسه ولكن التركيب الداخلي مختلف.

عند مقارنة نظائر عنصر مثل اليورانيوم، يبقى العدد الذري كما هو، لكن رقم النظائر - مجموع البروتونات والنيوترونات في النواة - يمكن أن يختلف.

يحتوي اليورانيوم 235 (U-235) على ثلاثة نيوترونات أقل من اليورانيوم 238 (U-238)، لكنها تخضع للتفاعلات الكيميائية نفسها.

من خلال التجارب، وجد العلماء الألمان، أوتو هان، وليز مايتنر، وفريتز شتراسمان في 1938 أنه من بين الذرات الناتجة عن قصف النيوترونات كانت هناك ذرات أصغر بكثير مثل الباريوم، التي يبلغ عددها الذري 56، فأدرك ميتنر، مع العالم النمساوي أوتو فريش، أن هذا كان نتيجة لتقسيم ذرة اليورانيوم إلى ذرات أصغر، وهي ظاهرة تبعث كمية هائلة من الطاقة، وكانت النتيجة اكتشاف فجر العصر النووي، وذلك بحسب موقع OSTI.

الاتحاد الأوروبي

لم تقرر القوى الأوروبية بعد ما إذا كانت ستطلق عملية تسوية نزاعات في الاتفاقية الشاملة، والتي تستغرق حوالي 45 يوما، وفي نهاية الفترة يمكن أن تعاقب الأمم المتحدة إيران تلقائيا دون أن تتمكن روسيا أو الصين من استخدام حق النقض «الفيتو».

وقال المسؤولون الفرنسيون إن الخيار ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي، لكن إذا استمرت إيران في مسار التصعيد، فمن المؤكد أنه خيار من شأن الولايات المتحدة، التي تخلت عن الاتفاق، أن تدفع الأوروبيين إلى استخدامه.

طهران

ذكرت إيران أنها ستواصل تخفيض التزامها بالاتفاقية كل 60 يوما، وتوضح هذه الوتيرة المتعمدة أن البلاد تحاول المضي قدما بعناية لتجنب إطلاق دفعة عقوبات أوروبية سريعة بواسطة الأمم المتحدة.

تشير الدلائل إلى أن إيران ستستمر في رفع حدود خطة العمل المشتركة، وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، واستخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر كفاءة وتقدما لتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، وتغيير تصميم مفاعل أراك للمياه الثقيلة إلى تصميمه الأصلي، مما قد يسهل إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

اليورانيوم والبلوتونيوم

بحسب المواقع التي تتحدث عن اليورانيوم والبلوتونيوم مثل world-nuclear و ucsusa:

يعد اليورانيوم أثقل عنصر طبيعي في الجدول الدوري، حيث يبلغ العدد الذري 92، يمثل عدد البروتونات في نواة.

منتشر بكميات ضئيلة في كل التربة والصخور والمياه تقريبا، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

حاولت بعض الدول استخراج اليورانيوم من مياه البحر، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأكثر فعالية من حيث التكلفة استخراجه من الرواسب المعدنية.

وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية، يتم استخراج حوالي 55000 طن متري من اليورانيوم كل عام.

أبرز المنتجين كازاخستان وكندا وأستراليا، والتي تمثل ثلثي تعدين اليورانيوم في العالم.

البلوتونيوم هو عنصر صناعي، يبلغ عدده الذري 94، ويتكون في مفاعلات نووية كنتيجة ثانوية للنيوترونات التي تلتقط بواسطة اليورانيوم.

يمكن الحصول على البلوتونيوم من إعادة معالجة الوقود المستنفد من محطات الطاقة النووية التقليدية.

يمكن تصميم المفاعلات خصيصا لإنتاج البلوتونيوم لاستخدامه في الأسلحة.

صناعة البلوتونيوم عادة ما تتطلب مفاعلا مبدئيا، لذلك يظل اليورانيوم نقطة الاختناق للأسلحة القائمة على اليورانيوم والأسلحة التي تعتمد على البلوتونيوم.

وصفت نظائر الذرات التي يمكن أن تنفصل بأنها انشطارية.

عندما تكون هناك ذرات انشطارية كافية قريبة من بعضها فإن الجسيمات التي تطلقها يمكن أن تصطدم بالذرات الانشطارية الأخرى، مما يؤدي إلى مزيد من الذرات للانفصال.

يمكن للطاقة المولدة في هذه العملية توليد الحرارة لغلي الماء لتدوير التوربينات أو الدمار الناجم عن قنبلة.

ليس كل ذرات اليورانيوم يمكن أن تنفصل بسهولة وتؤدي إلى تفاعل متسلسل.

نحو 99.7% من اليورانيوم في شكل النظير غير الانشطاري U-238.

فقط حوالي 0.7% من اليورانيوم يحدث في شكل انشطاري من U-235.

في الطبيعة يكون U-235 في تركيز منخفض لدرجة أنه حتى لو قام نيوترون طائش بضربه بقوة كافية لتفكيكه، فمن غير المرجح أن تجد النيوترونات الناتجة ذرة أخرى من طراز U-235 قريبة لمواصلة التفاعل.

لإنتاج سلسلة من التفاعلات يجب زيادة تركيز U-235 نسبة إلى U-238 وهذا ما يسمى التخصيب.

البلوتونيوم

جميع النظائر لديه قابلة للانشطار، ولكن بعضها أسهل في الاستخدام في الأسلحة النووية من غيرها.

يمثل البلوتونيوم الغني بالنظير Pu-239، والذي يطلق عليه البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، أقل التحديات التقنية ويمكن استخراجه من الوقود النووي الذي يتم تشعيعه فقط في مفاعل لفترة قصيرة.

التخصيب.. التحدى الكبير

بالنسبة للمفاعل النووي الذي يتم تبريده بالماء العادي، بحسب موقع chem.libretexts:

نحتاج فقط إلى حوالي 3% إلى 5% من تخصيب اليورانيوم 235، لكن نحتاجه بالطن.

يستخدم المفاعل النووي 1 جيجاوات، 27 طنا من الوقود النووي سنويا، ويحرق مصنع مماثل يعمل بالفحم 2.5 مليون طن من الفحم سنويا.

يعد اليورانيوم الذي يحتوي على أكثر من 20% من اليورانيوم 235 عالي التخصيب.

اليورانيوم المتبقي الذي تتم إزالته من طراز U-235 يسمى المنضب، وهو اليورانيوم المستخدم في الذخيرة المخترقة للدروع.

السلاح النووي