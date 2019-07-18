رسميا: الوزراء يقرر إعتبار الثلاثاء إجازة بمناسبة ذكرى 23 يوليو للقطاعين العام والخاص

أحمد أبوعقيل



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، قرار بإعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجارى ـ اجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ثورة 23 يوليو هي حركة قام بها ضباط شباب في الجيش المصري أسموا تنظيمهم باسم «الضباط الأحرار» للإطاحة بالملك فاروق، ومن ثم العهد الملكي، وقاموا بها في مثل هذا اليوم 23 يوليو 1952.

أطلق على الثورة في البداية «حركة الجيش»، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو وأسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم «مجلس قيادة الثورة»، وكان يتكون من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

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وضم تشكيل تنظيم الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب، والبكباشي جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وعبد الحكيم عامر، ويوسف صديق، وحسين الشافعي، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محيي الدين، وزكريا محيي الدين، وكمال الدين حسين، وعبد اللطيف البغدادي، وعبد المنعم أمين، وحسن ابراهيم، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 1953.

وكان من أسباب قيام الثورة استمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية، فضلا عن الاضطرابات الداخلية والصراع بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبد الهادي، وقيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية.

وتحل ذكر ثورة 23 يوليو 1952م ، التي ما زالت عالقة في أذهان المصريين، وجسدتها السينما عن طريق أفلام وطنية شاركت في ترسيخ تفاصيل ثورة 23 يوليو لدى الشعب المصري والعالم، فضلًا عن وجود العديد من الأغنيات التي اشتهرت في تلك الفترة عن ثورة يوليو، وعن الدور الذي قام به الرئيس جمال عبدالناصر، قائد الثورة وقتها.