حكومة كردستان العراق: التحقيقات الأولية أظهرت أن قتل الدبلوماسي التركي كان عملا إرهابيا

لفتت ​حكومة​ ​كردستان العراق​ إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن قتل الدبلوماسي التركي كان عملا إرهابيا مدبرا ومقصودا". وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت يوم أمس عن "مقتل نائب القنصل التركي واثنين من موظفي القنصلية وإصابة آخرين في إطلاق نار في أربيل"، لافتةً إلى أن "موظفا بالقنصلية التركية في أربيل قتل في هجوم مسلح خلال وجوده خارج مبنى القنصلية"، مشيرةً إلى أن "الجهات التركية على تواصل مكثف مع السلطات الأمنية العراقية لكشف ملابسات الهجوم".

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