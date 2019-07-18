نديم الجميل: الاعتراض على الموازنة "سيطيّرها" لكن البلد بحاجة لها ليستمر

اعتبر النائب ​نديم الجميل​ أن "الطعن ب​الموازنة​ فيه سلبيات وإيجابيات"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نبحث في الموضوع اذا كنا سنقدم طعنًا أو عدمه".

ولفت الجميل، في تصريح تلفزيوني، الى أن "الاعتراض على الموازنة "سيطيّرها" وسيطعن بها ​المجلس الدستوري​. لكن البلد بحاجة لها ليستمر".