اعتبر النائب نديم الجميل أن "الطعن بالموازنة فيه سلبيات وإيجابيات"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نبحث في الموضوع اذا كنا سنقدم طعنًا أو عدمه".
ولفت الجميل، في تصريح تلفزيوني، الى أن "الاعتراض على الموازنة "سيطيّرها" وسيطعن بها المجلس الدستوري. لكن البلد بحاجة لها ليستمر".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: الاعتراض على الموازنة "سيطيّرها" لكن البلد بحاجة لها ليستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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