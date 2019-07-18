ابراهيم الموسوي وأمين شري عن استقالة الموسوي: سمعنا بذلك من الاعلام

علق عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان ​ابراهيم الموسوي​ و​أمين شري​ على ما قيل حول استقالة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، قائلين "لم نتبلغ أي شيء حتى الساعة وسمعنا عن هذا الموضوع من الاعلام".

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