عطالله: بعض النواب قد نسى الدستور وداس عليه

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتأى أننا لن ننهي اليوم من التصويت على كافة البنود في الموازنة، لذلك قرر متابعة التصويت غدًا"، لافتًا إلى أن "رد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد كلمة وزير المالية علي حسن خليل جاء على شكل مقاربة وطنية".
وعن الهدية التي قدمها عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون الى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، رأى عطالله أنها "أعطتنا إيحاء بأنه على ما يبدو أنه يجب تذكير قسم كبير من النواب بالدستور، فبعضهم قد نساه وداس عليه".
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