عطالله: بعض النواب قد نسى الدستور وداس عليه

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ارتأى أننا لن ننهي اليوم من التصويت على كافة البنود في ​الموازنة​، لذلك قرر متابعة التصويت غدًا"، لافتًا إلى أن "رد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بعد كلمة وزير المالية ​علي حسن خليل​ جاء على شكل مقاربة وطنية".

وعن الهدية التي قدمها عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ الى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، رأى عطالله أنها "أعطتنا إيحاء بأنه على ما يبدو أنه يجب تذكير قسم كبير من النواب ب​الدستور​، فبعضهم قد نساه وداس عليه".