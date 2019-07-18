بو صعب: الضريبة تمس أساس الراتب فقط وتطال رواتب الضباط الكبار

أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني، "انه اكد للمحتجين من ​العسكريين المتقاعدين​ بلقاء وفد منهم، ان هناك أخبار مضخمة تصل اليهم"، وأسف "ان يضطر العسكر الى التظاهر في الشارع للمطالبة بحقوقهم،" مشددا على "ان حين سمعت بالهواجس لديهم أوضحت لهم ان رسم 1 ونصف بالمئة على الطبابة سيقابله حلول من خلال رفع ميزانية الطبابة ب​الجيش​، اما بالنسبة للضريبة على الرواتب فهي فقط تمس اساس الراتب وتطال فقط الظباط من الرتب العالية اي الذين يفوق راتبهم ال خمسة ملايين ليرة".

وأكّد بو صعب "ان نحن دافعنا عن موازنة الجيش قدر الامكان وحافظنا عليها كما كانت، ولم تصل هذه الاقتراحات الى مشروع ​الموازنة​، ولكن ساهمنا كما غيرنا من وزارات في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، وما زلنا ملتزمين في وعدنا بعدم الاقتراب من حقوق العسكر".