الجيش: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ أنه "أقدم زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، بما بين الساعة 5.03 والساعة 6.51، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 100 متر، وقام عناصره بإلقاء أربع قنابل صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية".

وفي بيان لها، أوضحت ​القيادة​ أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".