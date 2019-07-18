الجيش: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه أنه "أقدم زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، بما بين الساعة 5.03 والساعة 6.51، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 100 متر، وقام عناصره بإلقاء أربع قنابل صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية".
وفي بيان لها، أوضحت القيادة أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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