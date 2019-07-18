العسكريون المتقاعدون يتقدمون نحو ساحة النجمة بعد احتكاكهم مع القوى الامنية

حاول العسكريون المتقاعدون اقتحام الحاجز الأمني الأول أسفل مبنى "النهار" باتجاه المجلس النيابي.
كما وقع اشتباكات بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية في ساحة النجمة ويحاول عناصر مكافحة الشغب ارجاع العسكريين المتقاعدين عن الحواجز التي اقتحموها.
ولفت أحد العسكريين المتقاعدين إلى "أنه "مضى 4 أشهر على تحركاتنا وهذا التحرك بغض النظر إن كان عفويا أو غير عفوي، فنحن لا يمكننا ضبط الامور وما جرى هو رسالة للسلطات الرسمية وهو ليس إلا مقدمة لما سيجري في حال أبقت الحكومة اللبنانية على قراراتها في الموازنة"، مؤكداً "اننا لسنا في مواجهة أخواننا في الخدمة الفعلية".
فيما يحاول العميد المتقاعد جورج نادر على تهدئة العسكريين المتقاعدين.
وكان قد بدأ العسكريون المتقاعدون بالتجمع داخل الخيمة التي نصبوها في ساحة الشهداء بالتوازي مع جلسة مجلس النواب لمناقشة بنود موازنة العامة 2019 وتم أخذ اجراءات أمنية أمام مداخل المجلس النيابي.
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