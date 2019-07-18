أعلن النائب ​هاكوب ترزيان​، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏بعد التهجم على الطائفة الأرمنية بطريقة مشبوهة، وايمانا مني بالقانون الذي يضمن حق وكرامة كل انسان، سلمت اليوم وزير ​العدل​ اخبارا قضائيا عن عملية التحريض على المواطنين اللبنانيين من الطائفة الأرمنية." واضاف ان " كما أشرت سابقا لن نهادن ولن نتهاون مع من يمس كرامة اللبنانيين من الطائفة الأرمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان تقدم باخبار عن التحريض ضد المواطنين اللبنانيين من الطائفة الارمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.