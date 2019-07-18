رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة.
وتمّ التصويت على اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون والمتعلق بنشر الموازنة وقطوعات الحسابات من 1993 حتى 2017 بعد أن يدقق فيها ديوان المحاسبة ويرسلها بمدة أقصاها 6 أشهر.
وصوت المجلس على الاقتراح بعد اعتراض كل من النواب: بولا يعقوبيان، جهاد الصمد، فيصل كرامي، ميشال معوض، اسامة سعد، بالاضافة الى نواب القوات ونواب الكتائب.
كانت هذه تفاصيل خبر بري رفع جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.