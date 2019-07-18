بري رفع جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة

رفع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ جلسة التصويت على ​الموازنة​ الى الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة.

وتمّ التصويت على اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون والمتعلق بنشر الموازنة وقطوعات الحسابات من 1993 حتى 2017 بعد أن يدقق فيها ديوان المحاسبة ويرسلها بمدة أقصاها 6 أشهر.

وصوت المجلس على الاقتراح بعد اعتراض كل من النواب: بولا يعقوبيان، جهاد الصمد، فيصل كرامي، ميشال معوض، اسامة سعد، بالاضافة الى نواب القوات ونواب الكتائب.