المتقاعدون العسكريون يقتحمون ساحة النجمة وباتوا على بعد امتار من مجلس النواب

اقتحم ​المتقاعدون​ العسكريون ​ساحة النجمة​ وباتوا على بعد امتار من بوابة ​مجلس النواب​، ويشتبك في هذه الاثناء ​الجيش​ معهم في محاولة لارجاعهم الى الوراء.

وكشفت الـ lbci ان المحتجين التفوا من اوتيل "لو غراي" وباغتوا ​القوى الامنية​ وتخطوا الاجراءات الامنية، للوصول الى ​المجلس النيابي​.