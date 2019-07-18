المتقاعدون العسكريون يقتحمون ساحة النجمة وباتوا على بعد امتار من مجلس النواب

اقتحم المتقاعدون العسكريون ساحة النجمة وباتوا على بعد امتار من بوابة مجلس النواب، ويشتبك في هذه الاثناء الجيش معهم في محاولة لارجاعهم الى الوراء.
وكشفت الـ lbci ان المحتجين التفوا من اوتيل "لو غراي" وباغتوا القوى الامنية وتخطوا الاجراءات الامنية، للوصول الى المجلس النيابي.
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