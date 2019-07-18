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المتقاعدون العسكريون يقتحمون ساحة النجمة وباتوا على بعد امتار من مجلس النواب

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اقتحم ​المتقاعدون​ العسكريون ​ساحة النجمة​ وباتوا على بعد امتار من بوابة ​مجلس النواب​، ويشتبك في هذه الاثناء ​الجيش​ معهم في محاولة لارجاعهم الى الوراء.

وكشفت الـ lbci ان المحتجين التفوا من اوتيل "لو غراي" وباغتوا ​القوى الامنية​ وتخطوا الاجراءات الامنية، للوصول الى ​المجلس النيابي​.

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