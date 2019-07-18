نقلت قناة "الجديد عن النائب المستقيل نواف الموسوي تأكيده أن قيادة "حزب الله" لم تطلب منه الاستقالة إنما اتخذ القرار لأسباب شخصية، مشيراً إلى أن "الحديث عن هذا الطلب كذب وافتراء وسألاحق من نشره قضائيا".
وكان قد أعلن الموسوي عن استقالته، مشيراً إلى "أنني أردت ان أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: الحديث عن طلب قيادة "حزب الله" مني الاستقالة كذب وافتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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