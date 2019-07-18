أفادت معلومات صحفية بأن "العسكريين المتقاعدين أشعلوا الإطارات أمام مقر ​حزب الكتائب​ اللبنانية في ​الصيفي​، وأحضروا شوادر النايلون، تمهيدا لحرقها في وسط الشارع". وكانت غرفة "التحكم المروري" قد أفادت قبل ساعة بان "العسكريين المتقاعدين عملوا على قطع الطريق في محلة الصيفي باتجاه وسط بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون أشعلوا الإطارات أمام مقر حزب الكتائب في الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.