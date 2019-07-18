نددت ​وزارة الخارجية الأميركية​ بـ"استمرار الحرس الثوري ال​إيران​ي في مضايقة ​السفن​ وسلامة الملاحة في ​مضيق هرمز​"، مشيرةً إلى أنه "يتعين على إيران التوقف عن هذه الأنشطة غير المشروعة والإفراج عن طاقم ​السفينة​ فورا"، لافتةً إلى "أننا نواصل التعاون مع حلفائنا لمنع ابتزاز ​النظام الإيراني​ من عرقلة سلامة الملاحة والتجارة العالمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: نندّد باستمرار الحرس الثوري بمضايقة السفن وسلامة الملاحة بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.