اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 بمادة وحيدة

تم مساء اليوم توزيع اقتراح قانون معجل مكرر في مستهل الجلسة المسائية اعده النائب الان عون يتعلق بنشر ​الموازنة​ عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة ل​ديوان المحاسبة​ بمادة وحيدة وجاء فيه انه خلافا لأي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على أنواعه، على ​الحكومة​ خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.

واشار القانون الى انه على سبيل الاستثناء، ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، على أن تنجز الحكومة إنتاج جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها والتي لم يسبق ل​مجلس النواب​ أن وافق عليها من دون أي تحفظ، عملا بالأصول الدستورية والقانونية المرية، طى أن تتم هذه الإحالة بمهلة أقصاها ستة اشهر اعتبارأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، واكد العمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​.