بومبيو يعلن إنشاء هيئة عالمية جديدة للحريات الدينية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس ان الولايات المتحدة ستنشئ هيئة عالمية جديدة للقيام بحملات لتعزيز الحريات الدينية عقب لقاء مهم في واشنطن.

وأضاف أن العمل جار على تفاصيل الهيئة التي سيطلق عليها اسم "التحالف الدولي للحريات الدينية"ولكنها "ستجمع الدول التي تفكر بنفس الطريقة" كي تكون هذه القضية من الأولويات.

وصرح بومبيو أمام اجتماع وزاري ان الهيئة "ستوفر المساحة اللازمة لتعزيز العمل الذي نقوم به خلال العام، والأهم أنها ستدافع عن الحقوق الثابتة لكل البشر في الاعتقاد او عدم الاعتقاد، بحسب خيارهم".

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في وزارة الخارجية ويعقد للعام الثاني على التوالي، ممثلون من عشرات الدول ومئات النشطاء لدعم الحرية الدينية.

Advertisements

وقال بومبيو إن البانيا وكولومبيا والمغرب والفاتيكان تخطط لإقامة فعاليات لمتابعة اجتماع واشنطن الوزاري.

وعقب الاجتماع الأول نظمت كل من بريطانيا وتايوان والإمارات مؤتمرات تتعلق به.

وانتقد بومبيو بشدة خصوم الولايات المتحدة إيران والصين بسبب سجلهما في حقوق الإنسان، ووصف احتجاز بكين لأكثر من مليون من الأويغور وغيره من المسلمين الذين يتحدثون التركية بأنه "وصمة القرن بحق".

وتعتبر الحريات الدينية واحدة من قضايا حقوق الإنسان القليلة التي تهتم بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعتمد على دعم قاعدة من المسيحيين الانجيليين.