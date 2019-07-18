الجامعة العربية تحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية استشهاد «طقاطقة»

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حملت جامعة الدول العربية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المعتقل نصار طقاطقة داخل جدران العزل الإنفرادي في المعتقل الإسرائيلي خلال فترة التحقيق، الأمر الذي يكشف ممارسة المحققون لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وقال الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبوعلى في تصريح صحافي له اليوم، إن الجامعة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الأسرى المعتقلين في سجونها وتحذر من هذه الممارسات في إطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الاحتلال والذي أدى إلى استشهاد أعداد من الأسرى كان أخرهم الشهيد نصار ماجد عمر الذي اعتقل في 19/6/2019، واستشهد خلال فترة التحقيق في 17/7/2019، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومتابعة هذه القضية بما يضمن المسائلة الدولية لسلطات الاحتلال عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف لسجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى.

وأكد الأمين العام المساعد، على الضرورة الملحة والأهمية الفائقة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بدورها الانساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال الاسرائيلي في التنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، كذلك الالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وذلك في استهداف واضح ومباشر للأسرى الفلسطينيين.