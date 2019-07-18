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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الأربعاء مع أشخاص يمثلون 17 بلدا، منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار، وصفهم البيت الأبيض بأنهم من ضحايا الاضطهاد الديني. وجعل ترامب حرية العقيدة إحدى ركائز سياسته الخارجية، كما أن هذا الموضوع هو محور مؤتمر وشيك تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية.
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شاهد: ترامب يستقبل بالبيت الأبيض ضحايا الاضطهاد الديني
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وقال البيت الأبيض إن ترامب استقبل 27 شخصا منهم أربعة صينيين من ديانات مختلفة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. وخلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة وحضره الصحفيون، سأل ترامب المشاركين عن تجاربهم وأنصت إليهم باهتمام.
وتنفي حكومة الصين، التي يخوض معها ترامب حربا تجارية، ارتكاب أي انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان.
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ومن بين الضحايا الذين استقبلهم ترامب مسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان ونيوزيلندا، وروهينغا من ميانمار، ويهود من اليمن وألمانيا، فضلا عن أحد اليزيديين من العراق.
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