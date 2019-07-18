دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الأربعاء مع أشخاص يمثلون 17 بلدا، منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار، وصفهم البيت الأبيض بأنهم من ضحايا الاضطهاد الديني. وجعل ترامب حرية العقيدة إحدى ركائز سياسته الخارجية، كما أن هذا الموضوع هو محور مؤتمر وشيك تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية.

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مولود جديد ينضم إلى حديقة "تارونغا" في سيدني باليوم العالمي للشمبانزي أستراليا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO شاهد: ترامب يستقبل بالبيت الأبيض ضحايا الاضطهاد الديني Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال البيت الأبيض إن ترامب استقبل 27 شخصا منهم أربعة صينيين من ديانات مختلفة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. وخلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة وحضره الصحفيون، سأل ترامب المشاركين عن تجاربهم وأنصت إليهم باهتمام.

وتنفي حكومة الصين، التي يخوض معها ترامب حربا تجارية، ارتكاب أي انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان.

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ومن بين الضحايا الذين استقبلهم ترامب مسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان ونيوزيلندا، وروهينغا من ميانمار، ويهود من اليمن وألمانيا، فضلا عن أحد اليزيديين من العراق.